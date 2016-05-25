شاهد: عراقي يربي ذئابا في بيته

لم تعد الحيوانات الأليفة تستهوي العراقي أركان شياع، إذ استعاض عن تربية الحيوانات الأليفة، واقتنى ذئبين من فصيلة الذئب العربي، وقام بتربيتهما في حديقة منزله بمدينة الكوت جنوب العراق.

ويقول أركان إن الذئبين يكونا في حالة عادية عند تقديم طعام خال من الدماء لهما؛ لكن الوضع يختلف تماما عندما يكون هناك بقايا دماء في الطعام ، إذ يبتعد عن الذئبين حتى ينتهيا من تناوله عندها يمكنه الاقتراب منهما مرة أخرى.

ويأمل أركان في أن يتمكن من تربية المزيد من الذئاب قائلا إنه قد يوافق على بيع أحد أطفاله ولا يبيع أي من الذئبين.

وتمتد المناطق التي يعيش فيها الذئب العربي من جنوب وشرق العراق والسعودية وعمان واليمن.