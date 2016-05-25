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شاهد: صور مأساوية لانقلاب قارب للمهاجرين في البحر المتوسط

25/5/2016

التقطت البحرية الإيطالية اليوم الأربعاء صورا مأساوية لانقلاب قارب للمهاجرين قبالة الساحل الليبي وسقوط من كانوا فيه في البحر.

وقالت البحرية الإيطالية  إنها أنقذت نحو 500 شخص وانتشلت سبع جثث.

وتُظهر الصور القارب المُكدَس بالبشر ينقلب على أحد جانبيه, و المهاجري وهم يسقطون في البحر.

وتظهر إحدى الصور طائرة هليكوبتر للإنقاذ تحوم فوق المهاجرين.

وذكرت البحرية الإيطالية في بيان أن سفينة دورية تابعة لها رصدت القارب الذي لم يكن مستقرا وأنه كان في الجوار عندما انقلب.

وأرسلت السفينة الإيطالية سترات وقوارب نجاة فيما أرسلت فرقاطة إيطالية كانت في المنطقة طائرات هليكوبتر وقوارب للمساعدة في عملية الإنقاذ.

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