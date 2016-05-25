شاهد: بهذه الطرق حافظوا على صحتكم النفسية

قال الدكتور مـأمـون المبيض، استشاري الطب النفسي، إن عدم الوعي بالصحة النفسية والخوف من الوصمة أبرز سببين لعزوف الناس عن الذهاب للطبيب النفسي، لافتاً إلى أن التواصل مع الطبيب النفسي ليس بالضرورة لوجود مرض.

وأضاف، خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأربعاء)، أن الأمور النفسية غير مرئية كالجسدية لذا فالاهتمام بها مخفي، وفي الدول المتقدمة ليس بالضرورة الذهاب للطبيب لوجود مرض نفسي فقد يكون الشخص يعاني فقط من صعوبة التواصل أو العلاقات العامة أو الوسوسة أو لمجرد حتى الفضفضة.

وأشار "استشاري الطب النفسي" إلى أن الفجوة بين المرض البدني والمرض النفسي أصبحت ضئيلة جداً فكلاهما يؤثر على الآخر، لافتاً إلى أن الصحة النفسية بشكل عام ليست غياب المرض وإنما تعني أن يكون الانسان متقبلاً لذاته منسجماً مع نفسه والآخرين منتجاً في حياته ومحققاً طموحاته ومشاريعه، يفيد المجتمع ولا يعاني ولا يجعل من حوله يعاني.

وأوضح أن الدماغ البشرية مكون من 15 إلى 30 مليار من الخلايا العصبية بينها 40 مادة من النواقل العصبية، ولذلك فهو أعقد مخلوق في هذا الكون وعندما تقل إحدى هذه النواقل العصبية يظهر عرض عصبي أو نفسي ناتج عن مرض عضوي، وبالتالي فمن الخطأ تشخيص الاكتئاب على أنه مجرد حالة نفسية.

ولفت "استشاري الطب النفسي" إلى أن الرياضة نمط حياة مضاد للاكتئاب، كما أن الاكتئاب له علاج دوائي وآخر نفسي معرفي سلوكي، وكذلك الوسواس القهري، مشيراً إلى أن الأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب في غالبيتها لا تسبب الإدمان لكن أدوية النوم قد تسبب الإدمان.

وفي رده على أسئلة الجمهور قال إن العلاج الدوائي للاكتئاب يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر مع العلاج النفسي ومع مراعاة ظروف المريض لأن ظروفه الحياتية قد تكون صعبة فيحتاج وقت أطول للعلاج.

وعن الصرع فقال "استشاري الطب النفسي" إنه مرض عضوي دماغي يحدث عندما يتم تفريغ شحنة كهربائية عالية فجأة فيدخل المريض في نوبات الصرع وهو مرض عصبي قابل للعلاج الفعال من خلال الدواء.