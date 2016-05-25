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سعر كيلو الدجاج المجمد في فنزويلا بلغ 85 دولارا

24/5/2016

مواطنون بفنزويلا في أحد المحال التجارية

ارتفعت أسعار دقيق الذرة عشر مرات والدجاج 13 مرة في فنزويلا الدولة النفطية الغارقة في الفوضى السياسية والاقتصادية.

ونجحت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولا مادور في الحفاظ على سعر دقيق الذرة الذي يشكل مادة غذائية أساسية عند 19 بوليفار للكيلوغرام الواحد على مدى 15 شهرا. ولكن منذ الاثنين ارتفع سعره إلى 190 بوليفار أو 19 دولارا وفق سعر الصرف المخصص لاستيراد المواد الأساسية كالأغذية والأدوية.

وتتحكم الحكومة بأسعار السلع الغذائية مثل دقيق الذرة المستخدم في إعداد الفطائر المحلية التي تضاهي الخبز في بلدان أخرى، لكن البلاد تعاني اليوم من أعلى نسبة تضخم في العالم.

وبات من الصعب العثور على الدقيق في المتاجر ومنذ أشهر تطالب جمعية مصانع الدقيق بمراجعة سعر البيع معتبرة أنه لم يعد يغطي كلفة الإنتاج.

وأعلنت هيئة تصحيح الأسعار التي تشرف على القطاع هذا الأسبوع أن سعر كيلوغرام الدجاج المجمد منذ شباط/فبراير 2015 ارتفع من 65 إلى 850 بوليفار أو 85 دولارا.

وقالت شركة "كوكا كولا" الأمريكية الاثنين إنها أوقفت قسما كبيرا من إنتاجها في فنزويلا بسبب نقص السكر لتكون بذلك أخر شركة كبيرة تقع ضحية نقص المواد الغذائية بعد كرافت هاينز.

تعاني فنزويلا من الهبوط الحاد في أسعار النفط ومن أزمة سياسية كبيرة مع سعي المعارضة التي تشغل غالبية مقاعد البرلمان إلى تنظيم استفتاء لعزل الرئيس مادورو.  

في 2015، انخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بمعدل 5.7% ويتوقع أن يتراجع 8% هذه السنة وفق صندوق النقد الدولي في حين بلغ التضخم 180% في 2015 وفق البنك المركزي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 700% في 2016.          

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