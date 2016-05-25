تقرير: حجب خدمة الإنترنت خلال الامتحانات بالعراق

أفادت تقارير إعلامية محلية في العراق بأن وزارة الاتصالات أعدت خطة بالتنسيق مع وزارة التربية لحجب خدمة الإنترنت خلال مدة أداء الطلبة للامتحانات، مع عدم تأثر قطاعات النفط والمصارف والأمن بهذا الإجراء.

وقال الوكيل الأقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات أمير البياتي، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الأربعاء، إن "الوزارة أجرت تنسيقا مسبقا مع التربية من أجل حجب خدمة الإنترنت بتطبيقاتها خلال مدة أداء الطلبة للامتحانات الوزارية الخاصة بالدور الأول للعام الدراسي 2015 ــ 2016، بحسب الخطة الخاصة بالامتحانات التي سيباشر فيها طلبة الثالث المتوسط اليوم الاربعاء ليبدأ بعدها مباشرة طلبة السادس الاعدادي".

وأوضح أن حجب الخدمة سيكون ابتداء من اليوم وحتى آخر يوم من الامتحانات التي من المؤمل أن تنتهي في منتصف حزيران/يونيو المقبل، إذ سيكون الحجب من الساعة الخامسة فجرا لغاية الثامنة والنصف صباحا.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة من أجل عدم تأثر شركات النفط والأمن والمصارف وغيرها من القطاعات الحيوية بقطع الخدمة.

من جانبه، أكد مدير التعليم المهني في وزارة التربية المهندس زاهر فاضل محمد للصحيفة أن الهدف من هذه الخطوة هو "الحفاظ على شفافية سير الامتحانات".

وأشار إلى انتشار أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة الحديثة للحد من حالات الغش الالكتروني التي يعتمدها بعض الطلبة لتحقيق النجاح، فضلا عن السعي إلى منع التشويش على أذهان الطلبة بنشر أسئلة غير صحيحة من قبل بعض الجهات التي تهدف إلى عرقلة سير الامتحانات والادعاء بأنها أسئلة الامتحانات الوزارية.