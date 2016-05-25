تزايد حاد لمستخدمي السجائر الإلكترونية بفرنسا وبريطانيا

تزايد حاد لمدخني السجائر الإلكترونية بفرنسا وبريطانيا (غيتي)

أفادت دراسة أوربية، يوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص في فرنسا وبريطانيا الذين جربوا السيجارة الإلكترونية تزايد بشدة خلال عامين.

وتناول البحث الذي قاده علماء من إمبريال كولدج لندن في بريطانيا، اتجاهات واستخدام السيجارة الإلكترونية في أنحاء أوربا في الفترة بين عامي 2012 و2014.

ووجد البحث أن فرنسا لديها أعلى استخدام للسيجارة الإلكترونية حيث زاد عدد الذين جربوها لمرة واحدة بما يقرب من ثلاثة أمثال ليصل إلى 21.3% من 7.3%.

وارتفع الرقم في المملكة المتحدة من 8.9% في 2012 إلى15.4% في 2014 وهي زيادة أعلى من المتوسط الأوربي.

وباستخدام بيانات من 53 ألف شخص في أنحاء أوربا -منهم ألف شخص على الأقل من كل دولة- وجدت الدراسة أيضاً أن نسبة الأشخاص في أنحاء أوربا الذين يعتبرون السيجارة الإلكترونية خطراً تضاعف تقريباً حيث بلغت 51% من 27%.

وقال فيليبوس فيليبيديس الذي قاد الدراسة الأوروبية ونشرها، إن هذا البحث يوضح أن السيجارة الإلكترونية تصبح شعبية للغاية في أرجاء أوروبا، إذ جربها الآن ما يزيد عن 10%.

وأضاف قائلا وهو يشير إلى أنه لا تزال توجد أسئلة بشأن مخاطر ومزايا السجائر الإلكترونية على المدى الطويل "نحتاج بشكل ملح إلى إجراء المزيد من البحوث على السيجارة الإلكترونية حتى نتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة."

وارتفع متوسط عدد الأشخاص الذين جربوا السيجارة الإلكترونية في أنحاء أوربا بنسبة 60% بين عامي 2012 و2014 إلى 11.6% من 7.2%.

ومعظم الأشخاص الذين ذكروا أنهم يجربون سجائر إلكترونية كانوا مدخنين سابقين أو حاليين غير أن عدد الأشخاص الذين لم يدخنوا قط التبغ لكنهم جربوا السيجارة الإلكترونية ارتفع أيضاً.