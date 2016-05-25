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تركية تعلم بتعيين شقيقها وزيراً أثناء بيعها الخضار

25/5/2016

السيدة مرفت أوزلو أثناء بيعها الخضار ـ ديلي صباح

قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن السيدة مرفت أوزلو (63 عاماً) علمت بتعيين أخيها فاروق أوزلو وزيراً للعلوم والصناعة والتكنولوجيا في الحكومة التركية الجديدة، أثناء ممارستها لعملها المعتاد في بيع الخضار في إحدى الأسواق الشعبية في ولاية دوزجة، شمال غرب تركيا.

ونقلت الصحيفة عن أوزلو قولها: "لقد سمعت نبأ تعيين أخي الأصغر فاروق من أحد أصدقائي في السوق أثناء عملي".

وأضافت مرفت أوزلو: "الناس في دوزجة يحبون أخي كثيراً، وينتظرون منه الكثير. أخي رجل صادق ويعمل بجد. وآمل أن يكون في هذا التعيين خيراً للبلاد وللشعب التركي، لقد سعدت كثيراً عند سماعي الخبر".

وكان رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدرم قد أعلن أمس الثلاثاء عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة.

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