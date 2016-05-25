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بالفيديو: بيتزا بطول 1.8 كليو مترا تحقق رقما قياسيا

25/5/2016

على شاطئ البحر لمدينة نابولي الإيطالية تعاون 100 من الطهاة لصناعة أطول فطيرة بيتزا بطول 1.853.88 مترا لتصبح أطول فطيرة بيتزا في التاريخ بحسب موسوعة غينيس لتسجيل الأرقام القياسية.

وصفة البيتزا القياسية تضمنت ألفي كليو غرام من الدقيق، و1600 كليو غرام من الطمام، وألفي كليو غرام من الجبن، و200 لتر من زيت الزيتون.

واستغرق الطهاة المهرة 11 ساعة لإعداد البيتزا الإيطالية واستخدموا خمسة من الأفران المحمولة لإكمال عملية الطهي.

ويشار إلى أن الرقم القياسي العالمي السابق لأطول بيتزا هو 595.45 مترا وسجل في 20يونيو/حزيران 2015 في معرض إكسبو بميلان الإيطالية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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