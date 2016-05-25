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بالفيديو.. الجيش المصري يقتل 85 شخصا في سيناء

25/5/2016

أعلن الجيش المصري أنه قام بقتل 85 شخصا في سيناء ضمن عمليات الجيش ضد من يسميهم بالتكفيريين.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان اليوم الأربعاء إن عمليات الجيش الثاني والثالث في سيناء خلال أربعة أيام أسفرت عن "مقتل 85 فردا تكفيريا"، وتدمير وحرق 190 عشة و57 منزلا قال إن "العناصر الإرهابية" تستخدمها كقاعدة انطلاق، والقبض على ثلاثة أفراد من المشتبه بهم، وتدمير 10 سيارات و5 دراجات نارية و73 ملجأ ومخبأ تستخدمها "العناصر الإرهابية" على حد وصف البيان.

 

وبث المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك تسجيلا مصورا للعمليات، التي تظهر مشاركة القوات الجوية والبرية والمدفعية الثقيلة في العمليات.

 

وقال المتحدث العسكري إن عملياته متواصلة في وسط وشمال سيناء وبشكل خاص غربي جبل الحلال ومناطق الزوارعة والنصرانية واللفيتات والعبادي والشدايدة والجريعي.

وقتل الجيش المصري مئات الأشخاص في سيناء خارج إطار القانون منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي صيف عام 2013.

واعتادت بيانات الجيش وصم القتلى بالعناصر التكفيرية والإرهابية، وهو أمر يصعب التحقق منه في ظل السرية التي يفرضها الجيش على عملياته العسكرية في سيناء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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