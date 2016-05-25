العفو الدولية: تصدير السلاح لمصر يغذي قمع المعارضة

اتهمت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوربي بالتورط في دعم عمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري التي يرتكبها النظام المصري بسبب عدم التزام دول الاتحاد بتعليق تصدير السلاح لمصر.

وقالت المنظمة في تقرير لها الأربعاء إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي خرقت التوجه العام في الاتحاد بتعليق شحنات السلاح إلى مصر؛ ما يعني أنها تجازف بالتورط في موجة من أعمال القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب التي يرتكبها النظام المصري بحق معارضيه.

وأضافت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أنه رغم تجميد الاتحاد الأوربي إرسال شحنات سلاح لمصر في أعقاب مجزرة رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013، فإن 12 دولة من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد ظلت ضمن المصادر الرئيسية التي تقوم بإمداد مصر بالأسلحة والمعدات التي تستخدمها الشرطة.

وأعربت المنظمة عن خشينها من أن يقدم وزراء خارجية الاتحاد الأوربي قريباً على إلغاء الحظر الحالي الذي يُعدّ أصلا غير كاف.

وقالت مغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة بمنظمة العفو الدولية: "بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على أعمال القتل الجماعية التي أدت بالاتحاد الأوربي إلى دعوة دوله لإيقاف شحنات الأسلحة لمصر، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع".

وأضافت مغربي: "إن دول الاتحاد الاوربي عندما تقوم بتقديم الأسلحة ومعدات الشرطة إلى القوات المصرية التي تلجأ إلى الاخفاء القسري والتعذيب والقبض التعسفي على نطاق واسع، فإن هذه الدول تتصرف برعونة وتجازف بأنها قد تصبح بذلك ضالعة في هذه الانتهاكات الفادحة".

وقال تقرير المنظمة إن عددا من دول الاتحاد الأوربي سمحت في عام 2014 وحده ببيع 290 شحنة معدات عسكرية إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد على ستة مليارات يورو (6.77 مليار دولار). وتتضمن هذه المعدات الأسلحة الصغيرة، والأسلحة والذخائر الخفيفة، والمركبات المصفحة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة المستخدمة في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، وتقنيات الاستطلاع.

ووفقا للمنظمة فإن دول الاتحاد الأوربي المتورطة في تزويد مصر بالسلاح عبر التصدير أو الوساطة منذ عام 2013 هي: بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.