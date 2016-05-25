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اعتماد القدس عاصمة للإعلام العربي في 2016

25/5/2016

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب اعتماد مدينة القدس "عاصمة للإعلام العربي" لعام 2016، تأكيدا على مكانتها الخاصة في العالمين العربي والإسلامي.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الأربعاء.

وقال وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة إن المجلس "اعتمد مدينة القدس عاصمة للإعلام العربي، وذلك لما لها من مكانة خاصة في قلب العالمين العربي والإسلامي".

وأضاف الرميحي أن المجلس أقرّ الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، التي تهدف إلى التصدي لما وصفه بـ"الحملة المعادية"، وتصحيح الصور النمطية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الخارجية عن العرب والمسلمين.

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