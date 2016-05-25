إحالة 503 معارضين إلى القضاء العسكري بمصر ـ أرشيف

أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارا بإحالة 503 معارضين إلى القضاء العسكري، في 3 وقائع تتعلق بـ"أعمال عنف وشغب" في مركز "ديرمواس"، بمحافظة المنيا وسط البلاد، إبان أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، بحسب أحد محاميي المتهمين.

وقال المحامي، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "أمر الإحالة الذي صدر قبل نحو 10 أيام، وتم إعلامه به، مساء أمس الثلاثاء فقط، تحددت له جلسة اليوم، لبدء المحاكمة".

وأوضح، أن القرار شمل 299 متهما في اقتحام مركز شرطة "دير مواس"، و119 متهما في أحداث السنترال (مركز الاتصالات الحكومي)، و85 آخرين في الهجوم على مبنى النيابة العامة، إبان أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، في 14 أغسطس/آب 2013.

وورد في أمر الإحالة، وفق المحامي، أن "المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، واشتركوا فيما بينهم لاقتحام وحرق مبنى النيابة العامة، وحرق مبنى السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات، وقسم الشرطة بمركز ديرمواس".

وذكر القرار، أن المتهمين "حرضوا على العنف، وإثارة الشغب، والتظاهر ضد مؤسسات الدولة".