أوربا لا تتفهم تصريحات أردوغان بشأن اتفاقية اللاجئين

أبدت المفوضية الأوربية عدم تفهمها لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم تنفيذ اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوربي في حال عدم تحقيق تقدم في مفاوضات إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد.

وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الأربعاء في بروكسل إن "تنفيذ اتفاقية استعادة اللاجئين بين الاتحاد الأوربي وتركيا شرط للإعفاء من التأشيرة".

وأوضح المتحدث أن تحديد موعد لرفع التأشيرة لن يتم قبل أن تؤدي تركيا واجباتها بالكامل.

كان أردوغان قد قال في ختام قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني مساء الثلاثاء في إسطنبول، إن البرلمان التركي لن يصادق على الاتفاقية ما لم تسفر نتائج المباحثات بشأن الإعفاء من التأشيرة عن تقدم، وبالتالي فلن يتم تنفيذ الاتفاقية كما هو محدد لها في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن قبل هذه التصريحات أن موعد إلغاء التأشيرة بالنسبة للأتراك أول تموز/يوليو المقبل لم يعد ممكنا، لأنه لم يتم استيفاء المعايير بعد.

وترجع هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى رفض الرئيس التركي مطلبا أوربيا بإصلاح قوانين الإرهاب في بلاده.

وأقر الاتحاد الأوربي وتركيا اتفاقا في مارس/آذار لمعالجة تدفق اللاجئين إلى أوربا عبر بحر إيجه.

ويقضي الاتفاق بأن تستعيد أنقرة جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية بينهم لاجئون سوريون، في مقابل استقبال أوربا لبعض اللاجئين السوريين ومنح تركيا مزايا مالية وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول التكتل وتسريع محادثات عضويتها في الاتحاد الأوربي.