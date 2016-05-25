البث الحي
منوعات

أوربا لا تتفهم تصريحات أردوغان بشأن اتفاقية اللاجئين

25/5/2016

أبدت المفوضية الأوربية عدم تفهمها لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم تنفيذ اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوربي في حال عدم تحقيق تقدم في مفاوضات إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد.

وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الأربعاء في بروكسل إن "تنفيذ اتفاقية استعادة اللاجئين بين الاتحاد الأوربي وتركيا شرط للإعفاء من التأشيرة".

وأوضح المتحدث أن تحديد موعد لرفع التأشيرة لن يتم قبل أن تؤدي تركيا واجباتها بالكامل.

كان أردوغان قد قال في ختام قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني مساء الثلاثاء في إسطنبول، إن البرلمان التركي لن يصادق على الاتفاقية ما لم تسفر نتائج المباحثات بشأن الإعفاء من التأشيرة عن تقدم، وبالتالي فلن يتم تنفيذ الاتفاقية كما هو محدد لها في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن قبل هذه التصريحات أن موعد إلغاء التأشيرة بالنسبة للأتراك أول تموز/يوليو المقبل لم يعد ممكنا، لأنه لم يتم استيفاء المعايير بعد.

وترجع هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى رفض الرئيس التركي مطلبا أوربيا بإصلاح قوانين الإرهاب في بلاده.

وأقر الاتحاد الأوربي وتركيا اتفاقا في مارس/آذار لمعالجة تدفق اللاجئين إلى أوربا عبر بحر إيجه.

ويقضي الاتفاق بأن تستعيد أنقرة جميع اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية بينهم لاجئون سوريون، في مقابل استقبال أوربا لبعض اللاجئين السوريين ومنح تركيا مزايا مالية وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول التكتل وتسريع محادثات عضويتها في الاتحاد الأوربي.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)