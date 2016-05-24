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مانشستر يونايتد يقيل مدربه فان جال

23/5/2016

مانشستر يونايتد يقيل مدربه فان جال

أعلن مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 20 مرة يوم الاثنين إقالة المدرب لويس فان جال.

وقال فان جال في بيان بموقع يونايتد على الإنترنت "أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم قدرتي على استكمال السنوات الثلاث كما كان مخططا."

وأضاف "أؤمن بأن الأساس موجود بقوة ليستطيع هذا النادي التقدم للأمام وتحقيق نجاح أكبر."

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وتشيلسي سابقا في طريقه لتولي قيادة يونايتد.

وقاد المدرب الهولندي يونايتد لإحراز لقب كأس الاتحاد الانجليزي بالفوز على كريستال بالاس في النهائي يوم السبت لكنه احتل المركز الخامس في الدوري ليفشل في التأهل لدوري أبطال اوروبا.

وقال فان جال "أنا فخور للغاية بأنني ساعدت يونايتد على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 12 في تاريخ النادي."

وأضاف "تشرفت خلال مسيرتي التدريبية بإحراز 20 لقبا لكن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون دائما من أهم انجازات مشواري.

وكان فان جال (64 عاما) قد وقع عقدا لثلاث سنوات مع يونايتد في مايو ايار 2014 ليخلف ديفيد مويز الذي تولى المسؤولية بدوره خلفا لاليكس فيرجسون في موسم 2013-2014.

 

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