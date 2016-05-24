شاهد: موجة غلاء في ليبيا جراء تدهور الاقتصاد

يقول سكان ومحللون إنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية في ليبيا تكافح العائلات التي تقيم في العاصمة طرابلس لتوفير احتياجات أفرادها الأساسية.

وقد تضرر الاقتصاد الليبي بشدة جراء الاضطرابات السياسية والصراع الذي أعقب الانتفاضة على معمر القذافي في 2011.

وتفاقم الوضع بسبب اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على عائدات النفط التي تراجعت بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وهبوط الإنتاج لأسباب منها خلافات تتعلق بالعمال والفصائل المتصارعة وهجمات المسلحين على حقول نفطية.

في ذات الوقت تعاني البنوك الليبية من أزمة سيولة حادة يقول مصرفيون إنها ترجع جزئيا لسحب المودعين أموالهم والاحتفاظ بها في بيوتهم بسبب مخاوف أمنية.

وقال المحلل الاقتصادي وحيد جبو "هناك العديد من الأسباب. أولا وعلى رأسها توقف تصدير النفط من الموانئ والحقول النفطية. الحقيقة هذا تسبَب في شبه شلل للاقتصاد الليبي وحرم ليبيا خلال هاتين السنتين من أكثر من 70 مليار دولار حسب مصادر مصرف ليبيا المركزي وحسب مصادر من جهات أخرى."

وأضاف جبو "الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في التدفقات المالية على مصرف ليبيا المركزي. فهذا طبعا سبَب بالتأكيد في نقص أو في شبه توقف لعملية الاعتمادات المالية فاتجه أصحاب الأعمال والتجار إلى شراء العُملة من السوق الموازية حتى لا تتوقف أعمالهم ويستمروا في عملية استيراد السلع الأساسية ولكن عن طريق السوق الموازية. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الليبية من خلال ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية."

وأوضح سكان في العاصمة الليبية أنهم يشعرون بضغط كبير جراء الارتفاع الكبير في أسعار السلع.

وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مؤسستي النفط المتنافستين في ليبيا اتفقتا من حيث المبدأ على الاتحاد في كيان واحد.

وقالت مصادر نفطية ليبية إن الدولة العضو في منظمة أوبك سوف تستأنف تصدير النفط من ميناء مرسى الحريقة بعد التوصل إلى اتفاق في اجتماعات في فيينا بين مسؤولين يمثلون شرق البلاد وغربها.

وهوى إنتاج ليبيا إلى نحو 200 ألف برميل يوميا الشهر الجاري نتيجة الخلاف بين جماعات في شرق البلاد وغربها حال دون تحميل سفن في مرسي الحريقة لما يزيد عن ثلاثة أسابيع.