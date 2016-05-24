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شاهد: معاناة أسر المعتقلين المصريين تزداد مع اقتراب رمضان

24/5/2016

 

عادة في رمضان تحرص الأسر على لم الشمل بزيادة الزيارات بين الأهل والأقارب لكن الحال ليس كذلك لآلاف أسر المعتقلين في مصر.

 

أب أو ابن أو أخ بين نحو 40 ألف معتقل في السجون المصرية – بحسب منظمات حقوقية- منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو 2013.

 

هؤلاء أرغموا على ترك أسرهم وأبنائهم بدون مصدر دخل فاضطر الأبناء والزوجات إلى العمل لتوفير "لقمة العيش".. ويقترب شهر رمضان فتزداد الأعباء على المعتقلين وأسرهم ليصبح الاعتقال ليس بمثابة عقاب فردي وإنما عقاب جماعي أيضا.

 

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن الوادي الجديد" شمال مصر"  إن زوجها يعاني في السجن بعد أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 14 عاما على خلفية اتهامه بضرب أمين شرطة والتجمهر وتوزيع منشورات على حد قولها.

 

وأضافت "أم أحمد" في مداخلة مع النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر " الثلاثاء" أن معاناتها تضاعفت بعد نقل زوجها من سجن الفيوم "جنوب مصر"  إلى سجن الوادي الجديد حيث تحتاج في الزيارة الواحدة إلى سيارة تقلها من محافظتها الفيوم إلى الوادي الجديد تتكلف 1200 جنيه ما يعادل "110 دولارات" بالإضافة إلى تكلفة الزيارة نفسها من طعام وشراب.

 

وأوضحت أن معاناتها لا تتوقف على المعاناة المادية بل تتجاوزها للمعاناة من ترك أطفالها الخمسة في المنزل لمدة يومين متواصلين في كل مرة تقوم فيها بزيارة زوجها.

 

وأشارت إلى أن أهل زوجها وأهلها يساعدونها في المصروفات التي تكاثرت على كاهلها نتيجة غياب مصدر الدخل حيث تم فصل زوجها من وظيفته بمجرد اعتقاله.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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