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شاهد: طرد لاعب لسلوكه المستفز بعد تسجيله هدفا قاتلا

24/5/2016

خرج أورلاندو إنريكي بيريو لاعب فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، مطرودا بالبطاقة الحمراء بعدما سجل هدفا قاتلا خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد روساريو سنترال الأرجنتيني في الدور ربع النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وتمكن اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 25 عاما من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في شباك روساريو سنترال في الدقيقة 95 من زمن المباراة التي احتضنها استاد "أتاناسيو غيراردوت" معقل الفريق الكولومبي، لكنه توجه بطريقة استفزازية لحارس مرمى فريق روساريو بعد تسجيل الهدف الحاسم.

وأشعل أورلاندو إنريكي بيريو المباراة في الثواني الأخيرة بعدما استفز حارس روساريو سنترال ولاعبي الفريق الأرجنتيني بشكل متعمد لتخرج المباراة عن السيطرة بشكل واضح قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الكولومبي نظير تصرفه الغريب.

وكان الهدف الذي سجله أورلاندو إنريكي بيريو حاسما لتأهل الفريق الكولومبي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس بعدما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الكولومبي 2-1 علما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح الفريق الأرجنتيني بهدف نظيف.

وتسببت الحادثة في تمديد وقت المباراة بدل الضائع حيث احتاج ناسيونال لـ 100 دقيقة في المباراة الصعبة ليهزمه 3-1 ويتأهل لنصف النهائي، وكان ناسيونال بحاجة لهدفين بعدما كان التعادل يسود اللقاء 1-1 لينجح في مسعاه في الدقيقة 95.

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