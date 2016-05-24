شاهد: رسومات في شوارع طرابلس اللبنانية لنشر السلام

تسعى مدينة طرابلس التي تقع في شمال لبنان لتحسين صورتها من خلال دعوة جمعية شبابية غير حكومية تسمى "يوتوبيا" لفنانين كي يرسموا في الشوارع.

وتنظم جمعية يوتوبيا عدة جولات للرسم في أنحاء طرابلس في إطار برنامج لنشر السلام في ربوع المدينة.

وشهدت طرابلس اشتباكات دموية في 2014 عندما امتد العنف إلى لبنان من الحرب المستعرة في سوريا المجاورة.

وتقول جمعية يوتوبيا إن طرابلس شهدت 22 جولة اشتباك بين 2011 و 2015 وتستخدم الجمعية هذا الرقم في برنامج الرسم الذي تنفذه بالمدينة.

وقال شادي نشابة مؤسس يوتوبيا "نستقطب فنانين لنرسم بقلب مدينة طرابلس لنؤكد أنها بعدها مدينة الفن وتهتم بالثقافة".

وبينما ترسم لوحة زيتية على رصيف أحد الشوارع قالت فنانة من طرابلس تدعى صنعاء التوم إنها سعيدة بالمشاركة بتجربتها في هذا العمل.

ويمارس الفنانون نشاطهم في شارع عزمي وهو من بين المناطق التي شهدت اشتباكات دموية في المدينة.