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شاهد: الشرطة تقتحم مقر غوغل بباريس

24/5/2016

شوهد أفراد شرطة في مقر غوغل في باريس اليوم الثلاثاء، بعد أنباء عن تفتيش ضريبي واسع استهدف شركة محرك البحث والبريد الإلكتروني.

وقالت صحيفة لو باريسيان الفرنسية اليومية اليوم الثلاثاء إن أكثر من مائة من مفتشي الضرائب والشرطة شاركوا في مداهمة فجرا لمكاتب الشركة العملاقة في باريس.

ولم تحدد الصحيفة مصادرها.

ولم يرد مسؤولو الشرطة الفرنسية أو المسؤولون الماليون أو ممثلو غوغل في العاصمة الفرنسية على الرسائل وطلبات التعقيب التي تركت لهم.

تخضع الترتيبات الضريبية المعقدة لغوغل وشركات تكنولوجية أخرى لتدقيق وفحص متزايد في أنحاء أوربا.

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