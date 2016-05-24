شاهد: استمرار قصف مواقع لتنظيم الدولة بالفلوجة

نشرت قوات الحشد الشعبي العراقية مقطعا مصورا يظهر استهداف مواقع لتنظيم الدولة خارج مدينة الفلوجة اليوم الثلاثاء.

كانت الاشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم الدولة قد هدأت مؤقتا خارج مدينة الفلوجة اليوم، وهو اليوم الثاني في عملية عسكرية واسعة النطاق هدفها طرد المسلحين من معقلهم الرئيس غربي بغداد.

وبدعم من الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات العراقية وميلشيا الحشد الشعبي شنت القوات العراقية هجومها الأحد.

ويتوقع أن يشكل الضغط للسيطرة على الفلوجة تحديا أمام القوات العراقية التي تعاني بسبب الدفاعات التي وضعها المسلحون وآلاف المدنيين الذين مازالوا يتواجدون هناك.

كان تنظيم الدولة قد سيطر على المدينة قبل أكثر من عامين