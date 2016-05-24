شاهد: إصابة رونالدو أثناء تدريبات ريال مدريد

سادت حالة من القلق بين صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وجماهيره بعدما تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

وخرج رونالدو بشكل مفاجئ من التدريبات التي كان يجريها الفريق صباح اليوم استعدادا للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة في الثامن والعشرين من مايو الجاري.

وأصيب رونالدو بعد تلقيه ضربة من قبل الحارس الاحتياطي لريال مدريد فرانسيسكو كيكو كاسيا خلال التدريبات وبعد دفعه من قبل اللاعب كارفاخال بحسب فيديو نشرته صحيفتا "ماركا" و "آس" حيث أشارتا إلى أن رونالدو لم يتمكن من استكمال التدريبات نظير الإصابة بعد مرور نصف ساعة.

ولم يعلن النادي المدريدي حجم إصابة أبرز نجوم الفريق، في الوقت الذي أثار فيه إنذارا خطرا فيما يتعلق بمخاوف الغياب عن أهم مباراة في الموسم على الإطلاق بالنسبة للفريق الملكي، وهي تلك التي ستجمعه مع الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نهائي التشامبيونز ليغ المقرر على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو عانى من إصابة في فخذه الأيسر، ولكن تراجع وآثر عدم إكمال التدريبات من أجل الخضوع للكشف الطبي الذي سيحدد مدى حجم الإصابة التي أثارت قلقا بالغا لعشاق الميرينغي قبل نهائي دوري الأبطال.