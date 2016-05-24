شاهد: آلاف الخفافيش تسكن بلدة استرالية

تسعى السلطات في بلدة نيو ساوث ويلز الأسترالية للقضاء على الآلاف من الخفافيش التي تسكن بالقرب من خليج بايتمانس بالمدينة.

ووصف مسؤولون محليون الوضع بأنه "حالة الطوارئ" حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال مسؤولون إن هناك أكثر من 100 ألف خفاش في البلدة.

وتقول حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إنها ستنفق مليونا و800 ألف دولار أمريكي للمساعدة في تفريق الخفافيش.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تفكر في تفريقها عن طريق الدخان الكثيف والضجيج، فيما تطالب جماعات معنية بحقوق الحيوان بالصبر حتى تمضي الخفافيش قدما وتغادر البلدة.