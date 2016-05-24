سول تستعين بالنساء لدعوة الرجال للإقلاع عن التدخين – أرشيفية

قال مراقبون معنيون بكوريا الشمالية في سول اليوم الثلاثاء إن كوريا قد استعانت بالنساء في برنامج تليفزيوني ضمن حملة تحث الرجال على الإقلاع عن التدخين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراقبين القول إن التليفزيون المركزي الكوري الشمالي قد أذاع برنامجا للخدمة العامة مدته 40 دقيقة يوم الجمعة بعنوان "السلعة المفضلة عالية الجودة تهدد الحياة".

وفي الفيديو، ظهر مقدم برامج في القناة التليفزيونية وتحدث حول مخاطر التدخين، قائلا "اليوم، نساء كوريا الشمالية لا تدخنّ على الإطلاق، ولذلك أجرينا لقاءات مع العديد من النساء لسماع آرائهن المختلفة حول التدخين".

ثم ظهرت 10 نساء بالتتابع وأبدت كل منهن رأيها حول الرجال المدخنين.

وقالت إحدى النساء إنها تعتبر الرجال المدخنين أشخاصا متبلدي الشعور يفتقرون أيضا للعقل السليم، فيما شكت أخرى من المدخنين وقالت إنه لابد أن يتوقف هؤلاء الرجال عن التدخين إذا طلبت منهم النساء ذلك. كما شكت من أن معظم الرجال يصمون آذانهم عن ذلك الطلب.

وفي المقابلة التالية لذلك، استنكرت النساء المشاركات في البرنامج التليفزيوني بقوة عادة التدخين التي يمارسها الرجال.

وذكرت وكالة يونهاب أن أشخاصا مطلعين على شؤون كوريا الشمالية قالوا إنه ليس من الطبيعي أن يستعين التليفزيون الكوري الشمالي بالنساء في حملة لدعوة الرجال إلى الإقلاع عن التدخين.

يشار إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أيضا قد أطلقت حملة لمكافحة التدخين الأسبوع الماضي، فيما أسست الحكومة مراكز بحث علمي لدعوة المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين .

وجدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يعرف بأنه مدخن شره، لم يظهر وهو يدخن منذ أكثر من شهرين.

