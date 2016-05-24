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رئيس الوزراء التركي: التحول للنظام الرئاسي أولوية للحكومة

24/5/2016

يلدرم (يسار) عرض تشكيلة حكومته الجديدة على أردوغان (الأوروبية)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا من أولويات حكومة حزب "العدالة والتنمية"، مشيرا إلى أن تلك ليست قضية رئيس الجمهورية فحسب، بل تتعلق بمستقبل البلاد.

جاء ذلك في أول كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، بعد تشكيل حكومته، وقال يلدريم: "إن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، انتخب من قبل ملايين المواطنين، لأول مرة في تاريخ تركيا، والعالم كله شهد ذلك".

وأشار إلى أن حكومات "العدالة والتنمية" تمكنت من إحراز تقدم كبير في المجال الاقتصادي والتنموي، فضلا عن تصفير ديون تركيا لدى صندوق النقد الدولي.

وأوضح يلدريم، أن تركيا تحولت خلال السنوات الـ 15 الماضية من دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، إلى دولة تقترح على الصندوق أن تقدم له الدين.

وأعلن يلدريم اليوم عن أسماء التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، بعد عرضها على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وتصديقه عليها.

وفي مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري بالعاصمة أنقرة، قال يلدرم إنه أوكل حقيبة الخارجية لـمولود جاويش أوغلو، وحقيبة الاقتصاد إلى نهاد زيبكشي، والدفاع لفكري أشيك، والداخلية إلى أفكان آلا، وشؤون الاتحاد الأوروبي لعمر شليك.

وكان أردوغان قد كلف رئيس حزب العدالة والتنمية الجديد بن علي يلدرم بتشكيل الحكومة الـ 65 بتاريخ الجمهورية عقب استقالة رئيس الحزب السابق أحمد داود أوغلو الأحد الماضي.

 

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