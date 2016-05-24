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دراسة ألمانية:أزمة التعليم بالعالم العربي تمثل تهديدا لأوربا

24/5/2016

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن أزمة التعليم في العالم العربي لا تمثل خطرا على دول المنطقة فحسب، ولكنها تشكل تهديدا أيضا بالنسبة لأوربا.

وحدد الباحثون القائمون على هذه الدراسة التي أجراها معهد برلين لأبحاث السكان والتنمية والتي تم نشرها اليوم الثلاثاء ثلاثة عوامل خطيرة أساسية تؤدي لذلك بغض النظر عن الأزمات الحالية في المنطقة.  

وتتمثل هذه العوامل في المحتويات التعليمية التي لا يتم إعدادها بناء على الاحتياجات الوظيفية، وفي الظروف السيئة لتأسيس شركات متوسطة وكذلك في انخفاض معدلات تشغيل النساء.

وأكد الباحثون أن توافر فرص حياتية للشباب في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط يعد أمرا ضروريا "من أجل الحد من احتمالية نشوب نزاعات غير متوقعة".

وحذروا من استمرار التصعيد في المنطقة ومن ارتفاع أعداد اللاجئين وكذلك من انتقال النزاعات الموجودة في المنطقة العربية إلى أوربا، حال عدم النجاح في توفير هذه الفرص.

وأشارت الدراسة أيضا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين بلغوا عمر التوظيف منذ أعوام كثيرة على نحو أكبر من عدد الوظائف المتوافرة.

وأضافت الدراسة أنه على الرغم من ارتفاع نسب التعليم في المنطقة مؤخرا، فإن "جودة التعليم" لا تتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين إلا بشكل نادر للغاية.

وأشارت الدراسة إلى أن علوم الطبيعة والتقنية واللغات الأجنبية تمثل غالبا دورا محدودا في التعليم بالمنطقة، لذا فهناك نقص في المهنيين المتخصصين في كثير من الأماكن.

     

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