جهات مصرية تنفي وجود دلائل على انفجار الطائرة المنكوبة

الطب الشرعي ينفي دلائل وجود انفجار بالطائرة المنكوبة

نفى رئيس قطاع الطب الشرعي بمصر تقارير إعلامية نشرت يوم الثلاثاء وأفادت بأن أشلاء ضحايا طائرة الركاب المصرية التي سقطت في البحر المتوسط تشير إلى حدوث انفجار قبل سقوط الطائرة.

وقال الدكتور هشام عبد الحميد رئيس قطاع الطب الشرعي في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "كل ما نشر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ومجرد افتراضات لم تصدر عن مصلحة الطب الشرعي أو طبيب شرعي من العاملين بها" على حد وصفه.

وكانت وكالة أسوشييتد برس قد نقلت عن مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هناك نحو 80 قطعة من الأشلاء البشرية تم نقلها إلى القاهرة، وكلها صغيرة ، ولا توجد بينها أي عضو كامل من أعضاء الجسم مثل اليد أو الرأس .

وأضاف المسؤول أن التفسير المنطقي الوحيد لحالة الأشلاء يدل على وقوع انفجار على متن الطائرة قبل تحطمها بحسب تصريحه للوكالة.

وذكرت الوكالة أن المسؤول قد فحص الأشلاء شخصيا، علما بأنه عضو في لجنة التحقيق المعنية بتقصي الحقائق حول ملابسات تحطم الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران التي اختفت من على شاشات الرادار بصورة مفاجئة ليلة الأربعاء الخميس الماضيين خلال رحلة من باريس إلى القاهرة.