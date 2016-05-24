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تقرير: اتصالات لعقد لقاء بين السيسي ونيتانياهو وعباس

24/5/2016

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن  وجود اتصالات دبلوماسية تقودها مصر لعقد لقاء ثلاثي في القاهرة قريبا  بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية القول إن "جميع الأطراف أبدت رغبتها في عقد اللقاء".  

ووفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، فقد أوضحت محافل سياسية كبيرة في القاهرة أن "اجتماع نتنياهو وعباس بهدف تحقيق تقدم في العملية السلمية يعتبر أمرا معقولا".

ورفض ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل التعقيب على النبأ، فيما لم يصدر عن الجانبين الفلسطيني أو المصري أي تعليق رسمي حول ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

وكان السيسي قد أعرب الأسبوع الماضي عن استعداده للعمل على توصل الجانبين إلى تسوية سلمية.
وكان السيسي قد أكد الأسبوع الماضي في خطاب له استعداده للعمل على دفع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى تسوية سلمية، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى السماح بإذاعة خطابه في إسرائيل.

وقال نتنياهو الليلة الماضية "أسعى إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن "افيفا راز شيختار"، مديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وصلت مساء الإثنين لمطار القاهرة الدولي، على رأس وفد إسرائيلي.
وذكرت الوكالة أن المسؤولة الإسرائيلية وصلت على متن طائرة خطوط طيران إير سيناء (مصرية خاصة) القادمة من تل أبيب، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه الزيارة لم تكن معلنة من قبل، ولم تكشف تفاصيلها من قبل من الجانب المصري أو الإسرائيلي.

وكانت القاهرة، شهدت في 19 مايو/آيار 2014، زيارة مماثلة من شيختار، التي كانت في المنصب ذاته، ووقتها قالت تقارير محلية، إنها تبحث القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة تأمين الحدود، ولم يخرج بيان رسمي وقتها أيضًا عن الزيارة.

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