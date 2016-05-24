تقارير: رفات ضحايا الطائرة المصرية تشير إلى تفجيرها

الطب الشرعي المصري: رفات تشير لانفجار طائرة مصر للطيران

قالت مصادر مطلعة بلجنة التحقيق في تحطم الطائرة المصرية المنكوبة إن فحوص أولية لرفات انتشلت من طائرة مصر للطيران المنكوبة تشير إلى وقوع انفجار على متن الطائرة.

ونقلت وكالة "اسوشييتد برس" للأنباء عن مسؤول بالطب الشرعي لم تسمه قوله إن التقييم اعتمد على قدر بسيط من الرفات البشرية التي انتشلت ولم يتم العثور على آثار متفجرات بعد.

وفقدت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط فجر الخميس بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال وكان على متنها 66 شخصا.

وأعلن الجيش المصري الجمعة العثور على أجزاء من حطامها ومقاعدها وبعض متعلقات الركاب والأشلاء والحقائب بالقرب من الإسكندرية.

ونقلت وكالة رويترز عن خبراء تحقيق في حوادث الطيران قولهم إن أمام فرق البحث نحو 30 يوما لرصد النبضات الصادرة عن الصندوقين الأسودين.

وأضافت الوكالة أنه في هذه المرحلة من البحث سيتم استخدام أجهزة رصد سمعية، ثم يستخدم في مرحلة لاحقة أجهزة آلية متقدمة لمسح قاع البحر واستعادة أي أجسام فور العثور عليها.

من ناحية أخرى، نفى رئيس قطاع الطب الشرعي بمصر التصريحات وقال إنها لم تصدر عن المصلحة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الدكتور هشام عبد الحميد رئيس قطاع الطب الشرعي قوله في بيان "كل ما نشر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ومجرد افتراضات لم تصدر عن مصلحة الطب الشرعي أو طبيب شرعي من العاملين بها."