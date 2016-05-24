البث الحي
منوعات

تحذيرات من التعقيم الزائد للمنازل

24/5/2016

تحذيرات من التعقيم الزائد للمنازل

حذرت دراسة ألمانية حديثة من أن التعقيم الزائد للمنازل باستخدام سوائل التعقيم ربما يكون غير صحي، وذلك بسبب قتل "جراثيم مفيدة" تساهم في دعم الجهاز المناعي للإنسان.

وأشارت دراسة لمركز ألماني مختص بتقديم المشورة للمستهلكين إلى أن بعض الجراثيم المنتشرة داخل المنزل لن تلحق الضرر بالإنسان، بل هي في الحقيقة يمكن أن تساعد على بناء الجهاز المناعي للجسم.

وتوضح  الدراسة أنه يمكن استخدام المواد المطهرة فقط لتنظيف المنزل عندما تتطلب الضرورة ذلك.       

وإحدى الحالات التي تستدعي التنظيف المكثف هي وجود شخص يقيم بالمنزل ومصاب بمرض معد.

ولكن على الرغم من أنه من الشائع وجود مواد تنظيف كثيرة ومتعددة داخل المنزل، فإن كثيرا من الأماكن فيه يتم تجاهلها في الغالب عند القيام بعملية التنظيف.       

وهذه الأماكن بالذات هي التي يمكن للمواد المنظفة والمطهرة أن تساعد على مقاومة انتشار البكتيريا الضارة فيها.       

فالمبردات على سبيل المثال يجب أن يتم تنظيفها بشكل منتظم بمادة منظفة لكل الأغراض، كما يجب تنظيف مقابض الأبواب بالمسح من حين لآخر.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك (فيديو)

(الجزيرة)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)