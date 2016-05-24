تحذيرات من التعقيم الزائد للمنازل

حذرت دراسة ألمانية حديثة من أن التعقيم الزائد للمنازل باستخدام سوائل التعقيم ربما يكون غير صحي، وذلك بسبب قتل "جراثيم مفيدة" تساهم في دعم الجهاز المناعي للإنسان.

وأشارت دراسة لمركز ألماني مختص بتقديم المشورة للمستهلكين إلى أن بعض الجراثيم المنتشرة داخل المنزل لن تلحق الضرر بالإنسان، بل هي في الحقيقة يمكن أن تساعد على بناء الجهاز المناعي للجسم.

وتوضح الدراسة أنه يمكن استخدام المواد المطهرة فقط لتنظيف المنزل عندما تتطلب الضرورة ذلك.

وإحدى الحالات التي تستدعي التنظيف المكثف هي وجود شخص يقيم بالمنزل ومصاب بمرض معد.

ولكن على الرغم من أنه من الشائع وجود مواد تنظيف كثيرة ومتعددة داخل المنزل، فإن كثيرا من الأماكن فيه يتم تجاهلها في الغالب عند القيام بعملية التنظيف.

وهذه الأماكن بالذات هي التي يمكن للمواد المنظفة والمطهرة أن تساعد على مقاومة انتشار البكتيريا الضارة فيها.

فالمبردات على سبيل المثال يجب أن يتم تنظيفها بشكل منتظم بمادة منظفة لكل الأغراض، كما يجب تنظيف مقابض الأبواب بالمسح من حين لآخر.