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بالصور..اليونان تبدأ إخلاء مخيم إيدوميني للمهاجرين

24/5/2016

بدأت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء في  إخلاء المخيم غير الرسمي للمهاجرين في إيدوميني ، على حدود البلاد مع  مقدونيا.

وقال مصورون في موقع المخيم إن وحدات الشرطة الخاصة أغلقت المخيم في الساعات الأولى من الصباح.

وقال مسؤولون إن عملية الإخلاء سوف تستغرق عدة أيام، وسوف تستمر بدون استخدام القوة.

وبني المخيم في إيدوميني عام 2015 بهدف استقبال ألفي مهاجر أثناء انتظارهم لعبور الحدود في بادئ  الأمر، ليواصلوا رحلتهم شمالا عبر مقدونيا ودول البلقان في طريقهم لدول الاتحاد الأوروبي الغنية.

ولكن عندما بدأت دول البلقان في تقييد دخول المهاجرين إليها، بما في ذلك اللاجئين من سوريا، ارتفع عدد اللاجئين في المخيم إلى 12 ألفا في مارس/آذار الماضي، عندما تم إغلاق الحدود بصورة كاملة.

وتقطعت السبل بمعظم المهاجرين في إيدوميني بعدما رفضوا التوجه لمخيمات أخرى على الرغم من ظروفه السيئة، أملا في أن يتم السماح لهم بمواصلة الرحلة شمالا.

 

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