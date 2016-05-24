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"النواب المصري" يبحث فرض 100 جنيه رسوما على راديو السيارة

24/5/2016

النواب المصري يناقش فرض 100 جنيه رسوما  على راديو

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إقرار تعديلات مقترحة على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي برفع رسم سنوي على كل مالك سيارة بها جهاز راديو من جنيه و40 قرشًا إلى 100 جنيه.

وقد قررت اللجنة تأجيل هذه الزيادة لمدة 3 أشهر، لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل إقرار هذه الزيادة في الرسم.

وشهد اجتماع اللجنة اعتراض عدد من أعضاءها على زيادة رسم الإذاعة المفروض على أجهزة الراديو بالسيارات التي تؤكد المذكرة الإيضاحية أنها ستحقق دخلا إضافيًا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون يصل إلى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على الاتحاد.

من جانبه، قال ممثل وزارة المالية أحمد سمير في تصريحات صحفية، إن العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه منها ملياران و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة لبنك الاستثمار القومي.

 

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