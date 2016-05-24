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الطوابير في مطارات أمريكا تطيح بمسؤول أمني من منصبه

24/5/2016

الطوابير في مطارات أمريكا تطيح بمسؤول أمني من منصبه

أظهرت مذكرة داخلية لهيئة أمن وسائل النقل الأمريكية إبعاد المدير المسؤول عن عمليات الأمن عن منصبه بعد تعرض الهيئة للانتقاد جراء الطوابير الطويلة عند نقاط التفتيش الأمني بالمطارات.

وجاء في المذكرة التي أصدرها مدير الوكالة بيتر نفنجر أمس الاثنين واطلعت عليها رويترز أن كيلي هوغان الذي يتولى منصب مساعد مدير الهيئة لشؤون العمليات الأمنية منذ مايو/ أيار 2013 قد أبعد عن المنصب وسيحل محله نائبه داربي لا غوي الذي سيتولى المنصب بالوكالة.

وأثارت الطوابير الطويلة في المطارات الأمريكية هذا الربيع إحباط المسافرين وضيعت رحلات على الآلاف منهم. وأرجعت الهيئة المشكلة إلى الافتقار إلى أجهزة الفحص الأمني وزيادة أعداد المسافرين.

وتعرض هوغان للهجوم خلال جلسة عقدتها لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب في 12 مايو/ أيار لتلقيه أكثر من 90 ألف دولار كحوافز ومكافآت على مدى 13 شهرا في 2013-2014.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت الهيئة أنها ستزيد عدد أجهزة الفحص في أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وسافر نحو 231 مليون شخص على شركات طيران أمريكية من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب بزيادة أربعة في المئة عن الفترة نفسها من  العام الماضي وفقا لرابطة (إيرلاينز فور أمريكا).

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