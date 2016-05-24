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احترس .. مطهرات حمامات السباحة قد تشكل خطرا على الصحة

24/5/2016

كشفت دراسة حديثة أن المطهرات وسوائل التعقيم التي تستخدم في حمامات السباحة وأحواض المياه الدافئة بالنوادي الصحية يمكن أن تتسبب في أضرار على الصحة .

وأفادت الدراسة التي نشرتها دورية (إيه سي إس) للعلوم البيئية والتكنولوجيا بأن المطهرات مثل مادة الكلورين تقتل الجراثيم في حمامات السباحة وأحواض المياه الدافئة، ولكنها تتفاعل مع العرق والبول وغيرها من العناصر التي تضاف إلى المياه بسبب الاستخدام وتؤدي إلى تكون مواد ثانوية جديدة ضارة.

وتؤكد الدراسة أن هذه المواد الثانوية تسببت في مشكلات جينية للخلايا أثناء الاختبارات المعملية، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض الأشخاص الذين يستخدمون حمامات السباحة أو يعملون في هذه الأماكن تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات صحية معينة مثل أمراض الجهاز التنفسي وسرطان المثانة.

واختبر الباحثون عينات من المياه من حمامات سباحة عامة وخاصة بعد استخدامها بشكل طبيعي ومكثف، ووجدوا أنها تحتوي على أكثر من مائة نوع من المواد الثانوية. وتبين أن مياه حمامات السباحة وأحواض المياه الدافئة تتسبب في طفرات جينية بالخلايا بزيادة تبلغ 4ر2 و1ر4 مرة بالترتيب أكثر من المياه في صورتها الأولية قبل إضافة المطهرات إليها.

وخلال الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المعني بالأبحاث والدراسات العلمية، ينصح الباحثون القائمون على إدارة حمامات السباحة والنوادي الصحية بضرورة تقليل كمية المواد الثانوية في المياه عن طريق تنظيف هذه المرافق بانتظام وتغيير المياه بوتيرة أكبر.

كما ينصح الباحثون السباحين بضرورة الاستحمام قبل نزول حمامات السباحة وعدم قضاء حاجتهم  أثناء نزول هذه المرافق.

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