إلغاء الحكم بحبس 47 متهما بالتظاهر في مصر

محكمة مصرية تسقط حكما بالسجن 5 سنوات بحق 47 متظاهرا

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.

كانت الدائرة 21 إرهاب، قد قضت بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر في 25 أبريل الماضي، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتغريم 78 من متظاهري الدقي 100 ألف جنيه لكل منهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 111 متهمًا في منطقتي العجوزة والدقي، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.