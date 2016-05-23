هاشتاج حول أكلات رمضان يحظى بتفاعل واسع على تويتر

مع اقتراب حلول شهر الصيام، دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً بعنوان "#وش_أفضل_أكلة_تحبونها_في _رمضان" وهو الهاشتاج الذي تفاعل معه قرابة 15 ألف مُغرِّد عربي خليجي.

وشملت التغريدات ما لذ وطاب من أشهى مأكولات المائدة العربية وتحديداً الخليجية، ومن الأكلات والمشروبات الشعبية لكل منطقة إلى الأكلات والمشروبات الفخمة، إلى الحلوى بأشكالها المتعددة.

ولم تخل التغريدات من النصائح الرمضانية والروحانيات لقرب حلول شهر رمضان المبارك، ولفت بعضهم إلى برامج ومسابقات ستتم في عدد من الدول خلال الشهر الكريم.

كما لم تخل التغريدات من الضحك والمزاح في الربط بين الوحانيات والجوع أثناء فترة الصوم، وتغريدات أخرى كانت درامية تراجيدية إلى حد كبير حيث ذكر النشطاء بعضهم البعض بالصائمين رغماً عنهم في سوريا وفي مناطق الصراعات والذين يموتون جوعاً.

ولفت البعض إلى التبذير والإسراف المبالغ فيه بالموائد العربية والتي يكون مصيرها آخر اليوم هي صناديق القمامة في الوقت الذي لا يجد فيه إخواننا بسوريا والصومال وغيرهما فتات الطعام لأبنائهم.