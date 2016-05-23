ميركل لأردوغان: تركيا تحتاج برلمانا قويا

ميركل وإردوغان في لقاء سابق / أرشيفية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين إنها عبرت عن قلقها في محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان التركي برفع الحصانة عن بعض المشرعين.

وقالت ميركل بعد محادثات مع أردوغان في إسطنبول "أوضحت خلال المحادثات اليوم أنني أعتقد أننا بحاجة لنظام قضائي مستقل. نحن نحتاج إعلاما مستقلا ونحتاج برلمانا قويا."

وأضافت "بالطبع قرار رفع الحصانة عن بعض المشرعين في البرلمان التركي أمر يثير قلقنا العميق. وأوضحت هذا للرئيس التركي".

وقال منتقدو قرار البرلمان إن رفع الحصانة خطوة تعني على الأرجح تهميش الساسة المؤيدين للأكراد.

وقالت ميركل إن تركيا لابد أن تلبي كافة الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي قبل إعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر إلى الدول الأعضاء.

يأتي هذا في الوقت الذي يرى مراقبون أن المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة الجديد بن علي يلدريم ستكون تنفيذ مشروع التغيير الدستوري الذي يسعى أردوغان من خلاله إلى تحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي.