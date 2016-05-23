البث الحي
منوعات

ميركل لأردوغان: تركيا تحتاج برلمانا قويا

23/5/2016

ميركل وإردوغان في لقاء سابق / أرشيفية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين إنها عبرت عن قلقها في محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان التركي برفع الحصانة عن بعض المشرعين.

وقالت ميركل بعد محادثات مع أردوغان في إسطنبول "أوضحت خلال المحادثات اليوم أنني أعتقد أننا بحاجة لنظام قضائي مستقل. نحن نحتاج إعلاما مستقلا ونحتاج برلمانا قويا."

وأضافت "بالطبع قرار رفع الحصانة عن بعض المشرعين في البرلمان التركي أمر يثير قلقنا العميق. وأوضحت هذا للرئيس التركي".

وقال منتقدو قرار البرلمان إن رفع الحصانة خطوة تعني على الأرجح تهميش الساسة المؤيدين للأكراد.

وقالت ميركل إن تركيا لابد أن تلبي كافة الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي قبل إعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر إلى الدول الأعضاء.   

يأتي هذا في الوقت الذي يرى مراقبون أن المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة الجديد بن علي يلدريم ستكون تنفيذ مشروع التغيير الدستوري الذي يسعى أردوغان من خلاله إلى تحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك (فيديو)

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)