"فيفا" يفصل نائب أمينه العام ماركوس كاتنر

كاتنر انضم للفيفا عام 2003

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فصل نائب الأمين العام للاتحاد ماركوس كاتنر، بعد تحقيق داخلي أظهر "انتهاكه" لمسؤولياته، حسب بيان للفيفا.

وقال "فيفا" في بيانه اليوم الاثنين إنه أجرى تحقيقا داخل الاتحاد بشأن كاتنر "كشف انتهاكات لمسؤولياته المؤتمن عليها فيما يتعلق بوظيفته".

ولم يوجه "فيفا" تهما معينة لكاتنر. وقال الاتحاد إنه لن يعلق أكثر من هذا على الأمر، لكنه "سيواصل تعاونه مع السلطات المعنية".

وشهد "فيفا" فضائح فساد عديدة خلال العام الماضي. كما وجهت اتهامات في الولايات المتحدة لعشرات المسؤولين في الاتحاد، من بينهم مسؤولون في اللجنة التنفيذية للفيفا.

وقد اعترف 15 شخصا وشركتان بالتورط في هذه الفضائح.

ويحمل كاتنر (45 عاما) الجنسيتين الألمانية والسويسرية، وانضم لـ"فيفا" مديرا للشؤون المالية عام 2003، ووصل إلى منصبه الحالي في 2007.