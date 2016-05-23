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صاحب مطعم يقتل زبونا بالفول السوداني

23/5/2016

حساسية الفول السوداني قد تسبب الوفاة لمن يأكله

دانت محكمة بريطانية صاحب مطعم بتهمة القتل غير العمد بعدما تسبب في وفاة زبون مصاب بحساسية الفول السوداني.

وقضت محكمة تيسايد كراون بسجن محمد زمان (53 عاما) ست سنوات بعد إدانته بالتسبب في وفاة بول ويلسون (38 عاما) من خلال الإهمال الجسيم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014 عندما تناول ويلسون وجبة من مطعم "إنديان غاردن" الذي يمتلكه زمان في مدينة إيزينغولد بمقاطعة نورث يوركشاير.

كما دانت المحكمة زمان، الذي أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، بتهمة تشغيل عمال بشكل غير قانوني.

وقالت هيئة الادعاء إن زمان دأب على استخدام مسحوق الفول السوداني الرخيص بدلا من مسحوق اللوز في البهارات الهندية بمطعمه.

وقال الادعاء إن زمان سبق أن تلقى تحذيرات من الضرر المحتمل الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بحساسية الفول السوداني، لكنه أصر على انتهاج "سلوك متهور ومتعجرف".

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