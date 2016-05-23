شاهد: 40 قتيلاً في انفجارين استهدفا الجيش بعدن

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 40 شخصاً على الأقل في انفجارين استهدفا أفراداً من الجيش اليمني بمنطقة خورمكسر في عدن، وذلك بالموازاة مع تصعيد الجيش الوطني وقوات التحالف العربي العمليات ضد القاعدة وتنظيم الدولة.

كما أفاد المراسل بأن انفجاراً ثانياً استهدف بوابة معسكر بدر التابع للجيش الوطني.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف مجندين بالجيش اليمني أثناء تجمعهم خارج مركز للتجنيد بمعسكر اللواء الـ39 مدرع في خورمكسر، مما أدى إلى سقوط 20 قتيلاً.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وكذلك تنظيم الدولة الحرب الدائرة في اليمن لتوسيع مناطق نفوذهما وتجنيد عناصر جدد، في عملية أثارت قلق الولايات المتحدة والتحالف العربي الذي يسعى لتوطيد سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.