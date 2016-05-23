شاهد: وفاة لاعب أرجنتيني بعد اصطدامه بلاعب آخر

توفى لاعب كرة القدم الأرجنتيني ميكايل فافير (24عاما) صباح اليوم (الاثنين) إثر تلقيه ضربة في الرأس خلال إحدى البطولات المحلية بإقليم انتري ريوس بالأرجنتين، حسبما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية هناك.

وتلقى فافير ضربة في الرأس بركبة أحد لاعبي الفريق المنافس (ديفينسوريس) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في منطقة فيا إليسا في إطار منافسات دوري مدينة كولون.

وأراد فافير تخليص إحدى الكرات ليصطدم بلاعب من الفريق المنافس ويتلقى ضربة في الرأس بالركبة.

ووقف فافير بعد ذلك ودخل في مشادة مع لاعبي ديفينسوريس، قبل أن يقوم لاعب آخر بالتعدي عليه باليد ويسقطه أرضا.

وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن فافير أصيب بتشنجات ونقل في سيارة الإسعاف إلى إحدى المستشفيات القريبة، ليلفظ فيها بعد قليل أنفاسه الأخيرة.

وأكدت الجهات القضائية أنها ستقوم بتشريح جثة اللاعب للوقوف على السبب الحقيقي لوفاته.