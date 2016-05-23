شاهد: وظيفة "مُرافق سلحفاة" بـ10 دولارات في الساعة!

الغرائب لا تنتهي في نيويورك.. ففي متنزه سنترال بارك الشهير أثارت الأمريكية أماندا غرين دهشة الكثيرين عندما اصطحبت سلحفاة معها في عربة أطفال وهو مشهد غريب بالنسبة لسكان نيويورك التي تزخر بالمشاهد الغريبة دوماً.

ويزن ذكر السلحفاة الذي أطلق عليه اسم هنري 7 كيلوغرامات و700 غرام، وهو من نوع سولكاتا، وموطنه الأصلي شمال أفريقيا لكن يمكن لهذا النوع التكيف مع بيئات مختلفة.

ولجأت فرين إلى موقع "كريغزليست" للإعلان عن وظيفة بأجر 10 دولارات في الساعة وهي مرافقة السلحفاة في نزهة!

وتوقعت غرين استجابة محدودة لكن الأمور سارت على نحو غير متوقع، حيث انتشر الإعلان بشدة وتقدم المئات من أنحاء مختلفة بالعالم بطلبات للحصول على الوظيفة.

وقالت غرين "مثلما يستأجر الناس البعض لمرافقة الكلاب في نزهة لم لا يكون هناك من يرافق السلاحف في نزهة؟!

وفازت أماليا مكاليستر بالوظيفة وقالت "عليك الانتباه إليه كثيراً بالفعل، يمكنني بالتأكيد مطالعة كتاب مثلاً لكن يجب أن تحرص على ألا يأكل ما هو غير مناسب."

ووصل عدد متابعي ذكر السلحفاة "هنري" على موقع "إنستغرام" لتبادل الصور إلى أكثر من 5000 وضغط قرابة 300 على زر أعجبني بصفحته على فيسبوك.

وتعلم غرين أن حجم ذكر السلحفاة هنري سيكبر يوماً ما ولن تتمكن من الاحتفاظ به في منزلها إذ من الممكن أن يصل وزنه إلى 90 كيلوغراماً وقد يتجاوز طوله 76 سنتيمتراً.