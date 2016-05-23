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شاهد: مقتل 17 تلميذة في حريق بمسكن إيواء بتايلاند

23/5/2016
قوات الإطفاء بمقر إحدى البنايات المحترقة (الجزيرة)

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الاثنين، إن حريقاً شب بمبنى سكني في مدرسة لفتيات من أسر فقيرة شمالي تايلاند مما أدى إلى موت ما لا يقل عن 17 منهن وإصابة 5 ، وفقدان اثنتين.

وشب الحريق في ساعة متأخرة من مساء الأحد أثناء نوم الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 5 سنوات و12 سنة في مدرسة "بيتاكياتوايايا" المسيحية في إقليم تشيانغ راي بشمال تايلاند.

وقال الكولونيل براياد سينغشين، قائد شرطة المنطقة، إن معظم الخسائر حدثت لأن الأطفال كانوا نائمين، ومن نجوا كانوا مستيقظين، مشيراً إلى أن المسكن خشبي قديم يعود إلى 40 عاماً.

ولفت إلى أن اثنتين من المصابات في حالة حرجة، وأن هناك اثنتان أخريان مفقودتان، مشيراً إلى أن سبب الحريق غير معروف حتى الآن لكن تمت السيطرة عليه والتحقيق مستمر لتحديد الأسباب.

وذكر قائد الشرطة،  ثاناين ثيبراكسا، أن هناك 7 فتيات مصابات، ثلاث منهن في حالة خطرة، لافتاً إلى أن الشرطة شرعت في تحقيق أولي في أسباب الحريق.

وأتت النيران على مسكن الفتيات حيث تقيم 38 طالبة، تتراوح أعمارهن ما  بين 5 و 12 عاماً، ويؤوي هذا المسكن المكون من طابقين والتابع لمدرسة خاصة تلاميذ في الحضانة والمرحلة الابتدائية.

     

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