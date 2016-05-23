شاهد: مقتل العشرات في عدة تفجيرات بطرطوس السورية

استهدفت 7 تفجيرات، صباح الاثنين، مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين غربي سوريا، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما واصلت طائرات النظام قصف مناطق عدة في حلب وريفها.

وقتل 72 شخصاً على الأقل في 3 تفجيرات استهدفت طرطوس و4 تفجيرات بمدينة جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان، بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن أكثر من 65 شخصا على الأقل قتلوا في التفجيرات.

وأشار المرصد السوري إلى أن أحد التفجيرات في جبلة ناتج عن "هجوم انتحاري"، وقد أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذه التفجيرات.

وفي حلب، تواصلت المعارك وعمليات القصف الجوي لمحيط المدينة، ولا سيما لشارع الكاستيلو شريان المدينة الوحيد وهمزة الوصل بين ريفها والأراضي التركية.

ويطل على هذا الطريق مخيم حندرات الذي يسعى جيش النظام المدعوم بمليشيات أجنبية إلى السيطرة عليه بهدف إطباق الحصار على حلب.

وأفاد ناشطون بأن الطيران الروسي وطيران النظام شنا غارات جوية صباح اليوم الاثنين على مدينة حريتان و‏كفر حمرة وأطراف ‏الليرمون في ريف حلب الشمالي.