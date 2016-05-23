شاهد: مغربي يفوز بسباق 3 آلاف متر بالدوري الماسي

استضاف استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط أمس الأحد فعاليات بطولة الملك محمد السادس، وهي أول بطولة في الدوري الماسي لألعاب القوى تنظم في القارة الأفريقية.

وتحل بطولة الملك محمد السادس بدلا من بطولة جائزة أديداس الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في نيويورك.

وشجعت الجماهير المغربية بحماسة شديدة ابنها، عبدالعاطي إيكيدير، في سباق العدو لثلاثة ألف متر، ولم تخب آمالها إذ صمد أمام ضغوط من الأذربيجاني، هايل إبراهيموف، ومضى ليفوز بالسباق في سبع دقائق و36 ثانية فاصل 85، وحل الأذري ثانيا والإسباني، عادل مشعل، ثالثا.

وشهدت البطولة هيمنة من الفيلق الكيني على فعاليات سباق الموانع لثلاثة آلاف متر، فقد فاز "كونسيسلوس كيبروتو" به في 8 دقائق وثانيتين فاصل 77 وحل مواطناه، جاريسو بيرش وبول كويتش، في المركزين الثاني والثالث على التتابع.

وأثبتت النيوزيلندية، فاليري آدامز، أنها تعافت من العملية الجراحية في الكتف التي خضعت لها فقد فازت بذهبية السيدات لدفع الجلة بعد تحقيقها لمسافة 19 مترا فاصل 68 وحلت المجرية، أنيتا مارتون، ثانية والأمريكية، بريتان سميث، ثالثة.

وفازت الكولومبية، كاثرين إيبارغوين، بذهبية الوثب الثلاثي بعد تحقيقها لمسافة 14 مترا فاصل 21 واحتلت اليونانية، باراسكيفي باباكريستو، المركز الثاني والبرتغالية، باتريشا مامونه، المركز الثالث، وكان هذه النصر الثالث والثلاثين للكولومبية.

وأكدت العداءة الجنوب أفريقية، كاستر سيمينيا، مرة أخرى عودتها إلى صدارة المنافسات على لقب سباق العدو لثمانمائة متر، فقد مضت لتفوز بسهولة بالسباق في دقيقة و56 ثانية فاصل 64، وحلت البوروندية، فرانسين نيونسابا، ثانية والفرنسية، رونيل لاموت، ثالثة، بينما احتلت بطلة العام، مارينا أرزاماسوفا، المركز الثامن.

وكادت الإثيوبية، ألماظ أيانا، أن تحطم الرقم القياسي لسباق العدو لخمسة آلاف متر لكنها فشلت في تحقيق ذلك إذ أكملت السباق في 14 دقيقة و16 ثانية فاصل 32 وذلك أبطأ بخمس ثوان عن الرقم القياسي العالمي الذي سجلته مواطنتها، تيرونيش ديبابه، شهر يونيو/ حزيران عام 2008، لكنه أسرع بثلاثين ثانية عن أفضل رقم يتم تسجيله هذا العام.

واحتلت الكينية، فيولا جيليغت كيبيوتت، المركز الثاني والإثيوبية، سينبير توفيري، المركز الثالث.