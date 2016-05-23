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شاهد: مصري يذبح عجلا بعد نجاته من رحلة الطائرة المصرية

23/5/2016

لحظات قليلة أنقذت الشاب المصري "عمرو لطفي" من أن يكون أحد ركاب طائرة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط قبل أيام.

كان لدى لطفي تذكرة مؤكدة على الطائرة للعودة من باريس إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، لكنه غير رأيه لسبب غير مهم وقرر العودة قبلها بيوم واحد. ليعتبر نجاته تلك "علامة من الله" ويقرر ذبح "عجل" وتوزيع لحومه على الفقراء للتعبير عن امتنانه.

"لمدة يوم كامل، لم أستطع أن أصدق أن الطائرة قد تحطمت. لم أستطع أن أصدق ما كنت أشاهده، ظننت أنني أحلم. هرعت للحصول على التذكرة، فتحت التلفزيون لمشاهدة الأخبار وأدركت أنها كانت الطائرة التي كنت سأكون على متنها. في تلك اللحظة شعرت أن هذه الحياة كلها ما هي إلا لحظة".

شعر لطفي بصدمة عندما تابع خبر وصول أهالي ضحايا الطائرة إلى المطار لمتابعة الكارثة، عندها كان يفكر في أنه كان يمكن ألا يرى أسرته مرة أخرى، وتخيل أسرته في ذلك الموقف وكيف سيكون شعورها. ويعبر لطفي عن شعوره ذلك قائلا "كانت هذه اللحظة الأكثر إيلاما بالنسبة لي، لقد بكيت عندما قرأت أن أقارب الضحايا وصلوا إلى مطار القاهرة".

يعتبر لطفي نفسه الرجل الأكثر حظا في العالم وليس في مصر فقط. مؤكدا أن هذا الموقف جعله ينظر إلى العالم بطريقة مختلفة. "كان يمكن ألا أستطيع تغيير التذكرة، كان يمكن ألا ترد شركة السياحة على مكالماتي، هناك مليون احتمال كان يمكن أن يحدث، أنا رجل محظوظ".

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