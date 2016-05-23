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شاهد: كين لوتش يفوز بثاني سعفة ذهبية له في كان

22/5/2016

فاز المخرج البريطاني المخضرم كين لوتش بثاني سعفة ذهبية له في مهرجان كان السينمائي الدولي عندما حصل فيلمه "آي.. دانييل بليك" بجائزة أفضل فيلم.

وسبق أن فاز لوتش، 79 عاما، بالسعفة الذهبية عام 2006، ولم يحصل سوى تسعة مخرجين على السعفة الذهبية مرتين.

واشتهر لوتش باهتمامه بقضايا الظلم الاجتماعي.

وقال لوتش عقب إعلان فوزه إن لديه شعورا غريبا لحصوله على الجائزة في مثل هذه الأجواء المترفة في ظل الظروف التعيسة التي يعيشها الأشخاص الذين ألهموه لعمل فيلمه.

ويصور فيلم "آي.. دانييل بليك" كيف يتآمر نظام الضمان الاجتماعي في بريطانيا ليدفع نجارا مطحونا وأما عزباء لطفلين إلى الفقر.

ويلعب الممثل ديف جونز دور النجار دانييل الذي يحرم من الامتيازات التي تمنح للمعاقين عندما لا يقدر على العمل بسبب مرضه. ويصادق دانييل الأم الشابة كاتي التي تلعب دورها هيلي سكوايرز ويبدأ صراعهما ضد نظام الرعاية الاجتماعية.

وحصل الفيلم الإيراني "فوروشاند" أو "البائع" للمخرج أصغر فرهادي على جائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل لشهاب حسيني.

وصعد المخرج الكندي الشاب زيفيار دولان – الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم عام 2014 عن فيلمه "مامي"، درجة أخرى عندما حصل فيلمه "جوست لا فين دي موند" على الجائزة الكبرى للمهرجان.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم هذا العام لفيلم "أمريكان هني" للمخرجة البريطانية أندريا أرنولد بينما تقاسم المخرجان أوليفييه أساياس وكريستيان مونجوي جائزة أفضل إخراج عن فيلميهما "بيرسونال شوبر" و"باكالوريات".

وحصلت جاكلين جوزيه على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ما روز" وهو تصوير قاس للعالم السفلي في مانيلا للمخرج بريانتي ميندوزا.

كما حصل الممثل الفرنسي المخضرم جان بيير ليو وهو أحد أشهر وجوه الموجة الفرنسية الجديدة على سعفة فخرية عن مجمل إنجازاته.

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