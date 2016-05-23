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شاهد: فلاحو مصر يستغيثون بعد انقطاع مياه نهر النيل منذ شهر

23/5/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الفلاحين في محافظة البحيرة بمصر أثناء وقوفهم في حقولهم الزراعية بعد أن انقطعت مياه الري عنها منذ أكثر من شهر لأول مرة في تاريخها.

ويظهر في الفيديو عدد من الفلاحين يوجهون نداءات استغاثة للمسؤولين بعد بوار آلاف الأفدنة الزراعية بالمحافظة، وهو ما يعتبرونه بدايات انقطاع مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.

ويقول خبراء إنه وفقا لدراسات وحدة حوض النيل، فإن كل أربعة مليارات متر مكعب تنقص من مياه النيل تجرف بالمقابل مليون فدان وتشرد عشرة ملايين مزارع، وسيزحف هؤلاء للمدن مجردين من المهارات المهنية، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والذي سيبدأ في مصر باعتبارها بلد المصب لنهر النيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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