شاهد: فلاحو مصر يستغيثون بعد انقطاع مياه نهر النيل منذ شهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الفلاحين في محافظة البحيرة بمصر أثناء وقوفهم في حقولهم الزراعية بعد أن انقطعت مياه الري عنها منذ أكثر من شهر لأول مرة في تاريخها.

ويظهر في الفيديو عدد من الفلاحين يوجهون نداءات استغاثة للمسؤولين بعد بوار آلاف الأفدنة الزراعية بالمحافظة، وهو ما يعتبرونه بدايات انقطاع مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.

ويقول خبراء إنه وفقا لدراسات وحدة حوض النيل، فإن كل أربعة مليارات متر مكعب تنقص من مياه النيل تجرف بالمقابل مليون فدان وتشرد عشرة ملايين مزارع، وسيزحف هؤلاء للمدن مجردين من المهارات المهنية، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والذي سيبدأ في مصر باعتبارها بلد المصب لنهر النيل.