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شاهد: عربي يتعرض لاعتداء وحشي في تل أبيب

23/5/2016

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو يظهر فيه موظف فلسطيني في متجر كبير وهو يتعرض للضرب المبرح من شرطيين في تل أبيب، وتحدث شهود عن اعتداء غير مبرر.

وقال ايريز كريسبين أحد الشهود على صفحته على فيسبوك "لم يسبق أن شهدت شيئا مماثلا. لقد تطايرت أسنانه في الهواء. لقد كان العربي (الفلسطيني) محطما".

وأضاف أن الضحية كان خارج المتجر حين طلب منه شخص بلباس مدني أوراق هويته.

وأوضح أن أوراق هويته موجودة داخل المتجر مطالبا مخاطبه بإبراز هويته.

وأضاف الشاهد "ولم يكد ينهي كلامه حتى تلقى ضربات عنيفة من الرجل وصديق آخر كان معه".

ويظهر الفيديو الذي بث على عدة مواقع إخبارية رجلين يشبعان الثالث ضربا .

ونقلت القناة الخاصة "2" عن مدير المتجر كوبي كوهين أن الضحية مواطن من عرب 48.

وعرب 48 فلسطينيون بقوا على أرضهم بعد إعلان إقامة دول الاحتلال عام 1948واضطروا إلى حمل الهوية الإسرائيلية حتى لا يغادروا الأرض,  وهم يمثلون 17.5 بالمئة من سكان إسرائيل. 

وأكد كوهين "لقد تصرفت الشرطة مثل العصابات وضربته فقط لأنه عربي".

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان "إن شرطيين اشتبهوا في شاب فطلبوا منه إبراز هويته. لكن المشتبه به رفض وهاجم الشرطيين وعض أحدهم (..) وأجبر الشرطيون على استخدام العنف لإيقاف المشتبه به".

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