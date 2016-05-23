شاهد: شيخ الأزهر يلتقي بابا الفاتيكان بالقصر الرسولي

التقى بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر اليوم (الاثنين) فيما اعتبر مؤشرا على تحسن العلاقات بين الديانتين السماويتين الأكبر في العالم منذ تجميدها قبل خمس سنوات.

والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرانسيس بالقصر الرسولي بالفاتيكان، حيث قال الأخير إن اللقاء بينهما يمثل أهمية كبيرة.

واجتمع الرجلان في لقاء خاص لمدة 25 دقيقة في مكتبة البابا الخاصة، قبل أن يجري الشيخ الطيب والوفد المرافق له محادثات مع الكاردينال جان لوي توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان.

ويأتي لقاء الطيب وفرانسيس بعد خمس سنوات من إعلان الأزهر تجميد المحادثات مع الفاتيكان احتجاجا على تصريحات سابقة للبابا بنديكت السادس عشر إبان توليه البابوية ربط فيها بين الإسلام والعنف.

ويأتي لقاء الطيب وفرانسيس استجابة لزيارة قام بها وفد من الفاتيكان للقاهرة في شهر فبراير/شباط الماضي وجه فيها الدعوة للطيب لزيارة الفاتيكان.