شاهد: دانيال كريغ وآشلي جود في افتتاح قمة إسطنبول

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، صباح اليوم الإثنين، فعاليات أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، التي تنظمها الأمم المتحدة، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات حوالي 60 دولة، والتي تستمر لمدة يومين.

وألقى الممثل الإنجليزي "دانيا كريغ" الذي أدى شخصية "جيمس بوند" في عدد من الأفلام كلمة خلال حفل الافتتاح، قال فيها إن الحروب مستمرة في العديد من البلدان، مؤكدا على أهمية عدم نسيان الخطر الذي تلحقه الألغام والعبوات غير المتفجرة بالعديد من الأماكن حول العالم.

وأشار كريغ إلى وفاة ما بين 15000 و 20000 شخص يوميا بسبب الألغام والعبوات غير المتفجرة، بالإضافة إلى فقدان البعض لأطرافهم، وهو ما يعني أن عملية إزالة الألغام بالغة الأهمية.

ووجه كريغ كلمة إلى الحاضرين في القمة قائلا "هذه القمة تتعلق بالإمكانيات لكي نبدأ أكبر حركة إنسانية في تاريخنا".

من جانبها، تحدثت الممثلة الأمريكية "آشلي جود" عن الأزمات التي تعاني منها النساء في مناطق مختلفة حول العالم، منها تغير المناخ وعدم المساواة وغياب المساعدة الطبية للنساء الفقيرات أثناء الولادة والإتجار بالبشر، وأضافت "عندما نسخر قدرات الفتيات والنساء فنحن نسخر قدرات هائلة".

ويشارك في القمة التي تعقد بمبادرة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان غي مون، وتنظيم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات، أكثر من 6 آلاف من المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتناقش القمة النظام العالمي للمساعدات الإنسانية، ويشارك فيها عدد كبير من الوزراء، والمسؤولين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الأكاديمية، والقطاع الخاص، وممثلين عن المناطق المتأثرة بالأزمات.

وتهدف القمة إلى البحث عن تعهدات دولية لتطوير خطة عمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن وضع سياسات فعالة لمواجهة الحالات الطارئة.

وتتخلل القمة الإنسانية عدّة جلسات من المقرر أن يعلن خلالها الزعماء عن تعهداتهم، لتطوير "خطة عمل من أجل الإنسانية"، واجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، لتقديم تعهدات قوية فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية حول العالم، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة تتناول العناصر الأخرى في أجندة العمل الإنساني العالمي.

ويشمل جدول أعمال القمة عقد 7 اجتماعات طاولة مستديرة، و15 جلسة خاصة، و120 فعالية جانبية، ليتم في نهايتها إعداد تقرير يتم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل بان غي مون.

ومن الشخصيات المشاركة في القمة كلّ من الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والرئيس الألباني، بوجار نيشاني، ورئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، بكر عزّت بيغوفيتش، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان اركانغ تواديرا، إضافة إلى الرئيسة الكرواتية، كوليندا غرابار، ورئيس الغابون، علي بونغو أونديمبا، والرئيس الجورجي، جيورجي مارغفيلاشفيلي.

كما كانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من بين الحاضرين على المنصة، إلى جانب الرؤساء الصومالي، حسن شيح محمود، والأوكراني، بيترو بوروشينكو، والأيرلندي، مايكل دانييل هيغينز، والقرغيزي، ألمازبيك أتامباييف، والموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، والمالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الجبل الأسود، فيليب فويانوفيتش، والفلسطيني، محمود عباس، ورئيس جمهورية ناورو، بارون واكا، ورئيس النيجر، محمد يوسف، والسلوفاكي، آندريه كيسكا، والمقدوني، جورجي إيفانوف، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

وعلى صعيد المستشارين ورؤساء الوزراء، انضم كل من رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، واليوناني، ألكسيس تشيبراز، والفنلندي، يوها سيبيلا، والهولندي، مارك روتي، إضافة إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وتنتهي أعمال اليوم الأول، بمأدبة عشاء، يقيمها الرئيس التركي، على شرف الضيوف والمشاركين.